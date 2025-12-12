ETV Bharat / bharat

ಇದು ಬೇಷರತ್​ ಪ್ರೀತಿ: ಮೇಕೆಯ ಮರಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾತಾಯಿ ಸಾಕು ನಾಯಿ

ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದಯೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮರಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

A pet dog nurses a goat kid to good health in Ajra
ಮೇಕೆಯ ಮರಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಕು ನಾಯಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 12, 2025 at 8:12 AM IST

Updated : December 12, 2025 at 8:24 AM IST

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ನಾಯಿಯೊಂದು ದುರ್ಬಲ ಮೇಕೆ ಮರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರು ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಡಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಾಕು ನಾಯಿ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲ ಮೇಕೆ ಮರಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಮೇಕೆ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅವರ ಮೇಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಮೇಕೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಎರಡು ಮರಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಮೇಕೆ ಮರಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆ ಮರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತು.

ಮೇಕೆಯ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ
ಮೇಕೆಯ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ (ETV Bharat)

ಮೇಕೆ ಮರಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಈ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಗ್ರಹಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿಯೂ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ದುರ್ಬಲ ಮೇಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ನಾಯಿ, ಮೇಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲುಣಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕೆ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮರಿಯಂತೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿ ಈಗ ಮರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಮೇಕೆ ಮರಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಕೆ ಮರಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಿಂತ ನಾಯಿಯ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಯ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದಯೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾನವರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.

ನಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಂತಾಬಾಯಿಯ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಶಿವಾಜಿ ಘರಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಶಾಂತಾಬಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

