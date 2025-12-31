Yearender 2025: ಜಗದೀಪ್ ಧಂಖರ್ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಧಂಖರ್ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 31, 2025 at 6:45 PM IST
ದೇವಿಕಾ ಕಪೂರ್
2025ನೇ ವರ್ಷವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವರ್ಷವೆಂದು ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಜುಲೈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧಂಖರ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಧಂಖರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಂಚಲನ: ಜುಲೈ 21 ರಂದು, ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಧಂಖರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂದು ಸಂಜೆಯೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಧಂಖರ್ ಅವರು 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅವಧಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.
ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶದ ಇತಿಹಾದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಳ. ಧಂಖರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಧಂಖರ್ ಅವರನ್ನು "ಗೃಹಬಂಧನ"ದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ (ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ) ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಾಪಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಡೆ: ಧಂಖರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬಳಿಕ, ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿಐ) ಹೊಸ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಗೌಪ್ಯ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಧಂಖರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹುದ್ದೆಯ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9ರಂದು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೊಸ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸೋಲುಂಡರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ 425 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ರೆಡ್ಡಿ 300 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 15 ಮತಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 14 ಸಂಸದರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ನೂತನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಹೊಸ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧಂಖರ್ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ; ಬಿಜೆಪಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
Yearender 2025: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ