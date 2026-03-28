ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯುಥಾಲಿಯಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಹೆಸರು!
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ರೋಶನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಹೊಸ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭೇದಯೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 28, 2026 at 4:23 PM IST
ತೇಜ್ಪುರ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ದಂತಕಥೆ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ರೋಶನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಲೇಶ್ ಸದಾಶಿವನ್ ಹೊಸ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಯುಥಾಲಿಯಾ (ಲಿಂಬುಸಾ) ಜುಬೆಂಗಾರ್ಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ರೋಶನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿಟ್ಟೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರುಗಳ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮ್ಯಸೂಚಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಶನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇವರು ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 13 ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲೆಪರಾಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ರಿಂದ 700 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮರದ ರಸ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು :
- ಸುಮಾರು 44 ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು-ಆಲಿವ್ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಸುಸಂಘಟಿತ ಜೋಡಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
- ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರಭಾವಲಯ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಇತರ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭೌತಿಕ ರಚನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಭೇದದ ಪತ್ತೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭೇದದ ಪತ್ತೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
