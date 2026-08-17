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ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್! ಬದಲಾದ ಕೆಂಪು ಉಗ್ರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಬಸ್ತಾರ್

ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದು ಬದಲಾದ ಬಸ್ತಾರ್​ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

FEMALE NAXALITES RECEIVED APPLAUSE CHHATTISGARH ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ RAIPUR FASHION SHOW
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 9:57 AM IST

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ಬಸ್ತಾರ್(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರವೇ ಇದ್ದು, ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದಲ್ಲಡಗಿ, ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಕತ್ತಲ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಂದೂಕು, ಹಿಂಸೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟವರ ಕತೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಯ್ಪುರ್​ದಲ್ಲಿ ದೀನ್‌ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾದ 9 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಮಗ್ಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚೆಂದದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷದ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಮಗ್ಗದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ (ETV Bharat)

ಶರಣಾದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುನರ್ವಸತಿ: ಹಿಂಸಾಚಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಕೈಮಗ್ಗ ವೃತ್ತಿ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತ್ತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ (ETV Bharat)

ರಾಯ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಸಾ ರೇಷ್ಮೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು.

ಪೂನಮ್ ದೇವಿ ಯಾರು?: ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪೂನಮ್ ದೇವಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು 2007ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ದಳ (ಸ್ಕ್ವಾಡ್) ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ನಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭಯದಲ್ಲಿರಿಸಿತ್ತು.

ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ (ETV Bharat)

ಶರಣಾದ ನಂತರ ಬದಲಾದ ಜೀವನ: 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪೂನಮ್ ದೇವಿ ಅವರು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಲಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದವರು ಈಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪೂನಮ್ ದೇವಿ, ಈಗ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಶಬ್ದದ ನಡುವೆ ತನಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂನಮ್ ದೇವಿ ಅವರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಮಾದ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಬಸ್ತಾರ್‌ಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಈಗ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಬದಲಾದ ಬಸ್ತಾರ್‌ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಣತರಿಂದ ತರಬೇತಿ: ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ವೃತ್ತಿಪರ ತಜ್ಞರು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಡೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಿಎಂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಭೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ.

ಸಿಎಂ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ‘ಮೋದಿಯವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಕೈಮಗ್ಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಕೈಮಗ್ಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಸ್ತಾರ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಕ್ಸಲ್​ ಭದ್ರಕೋಟೆ ನಯ ಪಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ಶಾಲೆ; ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು

TAGGED:

FEMALE NAXALITES RECEIVED APPLAUSE
CHHATTISGARH
ನಕ್ಸಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್
RAIPUR FASHION SHOW
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