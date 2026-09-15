ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಪ್ರಧಾನಿ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ!
ಸರ್ವೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರು, ಹೀರಾಬೆನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೇಷ್ಮೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2026 at 1:42 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ/ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ: ಸೆ. 17 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ನೆನಪಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕೈಮಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರು, ಹೀರಾಬೆನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೇಷ್ಮೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಗನ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಾಸ್ತವ್, ಇದು ಉಚಂದ್ ಕಲೆ (Uchand Kala) ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ತಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೆ. 17 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನಿರಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಬನಾರಸಿ ನೇಯ್ಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅವರಿಗೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ ವಿಶೇಷ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಥೀಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಶಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೈಮಗ್ಗ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕೃತಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
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