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ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಶಿಶುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ; ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕರುಣಾಮಯಿ!

ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ತಾಯಿಯೋರ್ವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಕಣ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

A mother is truly a mother - a woman gave birth to her child even though she knew it would cost her her life
ಮೃತ ಗುಂಟು ಲೀಲಮ್ಮ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 12:55 PM IST

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ಅರ್ಥವೀಡು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ, ಮಮತೆ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಟು ಲೀಲಮ್ಮ. ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಕಣ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ಕಾಪುರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವೀಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕರ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಂಟು ಲೀಲಮ್ಮ (40) ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, 2018ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರ ನಿಗಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಟ್​ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬವು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ತಿರುಪತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಗು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ತಾಯಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್​, ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲೇ ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರ ದುಃಖತಪ್ತರಾದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಜನಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

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A MOTHER SACRIFICE
HEART TOUCHING STORY
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MOTHER DIES AFTER CHILD BIRTH
A MOTHER IS TRULY A MOTHER

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