ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ: ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಸಮೇತ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ತೂರಿಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ - ವಿಡಿಯೋ
ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಸಮೇತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ತೂರಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 9:40 PM IST
ಬರೇಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಸಮೇತ 300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿ ಪಾರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನ್ಹೆ ಎಂಬುವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ದೇಹದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ದಿಢೀರ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತದ ತೀವ್ರತೆ ಆತನಿಗೆ ಬಚಾವಾಗಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಯಾನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನ್ಹೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ಪರದೆಗಳು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಾನು ಪೈಪ್ವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು: ಬರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರ. ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಲಾ ತಹಸಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ, ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಕುಸಿದು ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಹ ಅಸುನೀಗಿವೆ.
ನಂದಗಾಂವ್ನ ಜಂಗ್ತಿರಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.
ಭಮೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಟೋಯ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಹ್ತಾ ಜುನೂನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ಕುಸಿದು 61 ವರ್ಷದ ಲಿಪಿ ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರಂಪುರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಬುಡಸಮೇತ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ತಾಜ್ಪುರ ನವಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದರಾವಂಗರ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಹ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಹಸಿಲ್ ಆಡಳಿತ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಜೀವ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾವು ನೋವಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು, ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 100ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದೇಶ