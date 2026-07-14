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ಫಿಟ್ನೆಸ್​ಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ: 65ರಲ್ಲೂ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ!

65 ವರ್ಷದ ಪ್ರಭು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

A Medal-Winning Champion at 65: Medak's Dr. Kokkonda Prabhu Proves Fitness Has No Age Limit
ಡಾ ಕೊಕ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಭು (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 1:31 PM IST

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ಮೇಡಕ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇಡಕ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಡಾ.ಕೊಕ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 65 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಆ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಭು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಬಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೈನಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿಸಿವೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಪಿ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಪ್ರಭು.

A Medal-Winning Champion at 65: Medak's Dr. Kokkonda Prabhu Proves Fitness Has No Age Limit
ಡಾ ಕೊಕ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಭು (ETV BHARAT)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇಡಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅನೇಕ ಯುವಜನರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾದರೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ತರಬೇತಿ ಅಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ತೃಪ್ತಿ. ಇದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪ್ರಭು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಸಿದ್ದಿಪೇಟ್​ ಮತ್ತು ಮೆದಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಬಾರದು. ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ.ಪ್ರಭು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

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FITNESS HAS NO AGE LIMIT
MEDAKS DR KOKKONDA PRABHU
MEDAL WINNING CHAMPION
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FITNESS HAS NO AGE LIMIT

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