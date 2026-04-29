ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, 13 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನ; ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚುರುಕು
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
Published : April 29, 2026 at 10:48 AM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಇಂದಿರಾಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗೌರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎಂಟನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಮಹಡಿಗಳಿವೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಕಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯಂದರೆ, ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಬಂತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ತಂಡವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಯ್ಡಾದಿಂದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನದ ನೀರು ಎಂಟನೇ ಮಹಡಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಮಾರು 10 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿಜಿ ಯುವತಿಯರು - ವಿಡಿಯೋ