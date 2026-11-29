ಎನ್ ಸಿಪಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲ; ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ವಿಶ್ವಾಸ: ಹೇಗಿದೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ?
ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎನ್ಸಿಪಿ, ಡಿಎಂಕೆ, ಜೆಎಂಎಂ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 11:31 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸಂವಿಧಾನ (132ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ' ಮತ್ತು 'ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ (ಎರಡನೇ) ಮಸೂದೆ'ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಕುತೂಲದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಾಳೆಯಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಮಸೂದೆಗಳಿಗಾಗಿ), ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶವಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವು ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜೆಎಂಎಂ (JMM) ಪಕ್ಷದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಪ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಎನ್ಸಿಪಿ (NCP)ಸಂಸದರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಲುವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಸೂದೆಯು 298-230 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ವಿವಿಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಎನ್ಸಿಪಿ-ಎಸ್ಪಿ (NCP-SP) ನಾಯಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು:
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು (ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 850 ಸ್ಥಾನಗಳ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ).
- ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು (1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) 2051 ರವರೆಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (frozen) ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಡಿಎಂಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು 39 ರಿಂದ 59 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆ ರಾಜ್ಯವು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.18 ರಿಂದ 7.21 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ (YSRCP) ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಎಸ್ (BRS) ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಬದಲು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಮತದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಎಂಕೆ (8), ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ (4), ಬಿಆರ್ಎಸ್ (3) ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಗಡಿಯನ್ನು (ಸುಮಾರು 163–164 ಸ್ಥಾನಗಳು) ದಾಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ -
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ:
ಎನ್ಡಿಎ (NDA): 152
ಯುಪಿಪಿಎಲ್ (UPPL): 2
ಡಿಎಂಕೆ (DMK): 8
ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ (YSRCP): 4
ಬಿಜೆಡಿ (BJD): 5
ಬಿಆರ್ಎಸ್ (BRS): 3
ಒಟ್ಟು ಬೆಂಬಲ: 174
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 163 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 174 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ 11 ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಸೂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 538 ಸಂಸದರನ್ನು (ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ) ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು 360 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ನೋಡೋದಾದರೆ..
- ಎನ್ಡಿಎ (NDA) + ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು: 320
- ಡಿಎಂಕೆ (22) + ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) (8) + ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ (4) = 34; ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 354 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
- ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪು (ಸುಮಾರು 20 ಸಂಸದರು) ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಂ (3 ಸಂಸದರು) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 360 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಸದನಕ್ಕೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು (cross-voting) ಕೂಡ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಟಿಎಂಸಿ ವಿಪ್ (Whip) ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸದರ ನಿಲುವು: ಟಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆಯೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆಯೂ 'ತ್ರೀ-ಲೈನ್ ವಿಪ್' (three-line whip) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸದರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು 20 ಸಂಸದರ ತಂಡ, ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಅನರ್ಹತೆ ಕೋರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುವವರೆಗೂ ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ತಕ್ಷಣದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಂಗಾಳದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜೆಎಂಎಂ (JMM) ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೆಎಂಎಂ (3 ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು 3 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರು) ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಕ್ಷವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೆಎಂಎಂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಮಸೂದೆಯು 'ಇಂಡಿಯಾ' (INDIA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಳಗೆ ಬಿರುಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಸ್ಪಿ (SP) ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದವು; ಆದರೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ-ಎಸ್ಪಿ (NCP-SP) ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವು.
ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಡಿಎಂಕೆ (ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 39 ಸ್ಥಾನಗಳು) 59 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮತಗಳ ಪಾಲು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
- ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) – ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ.
- ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಳವಳವೇನೆಂದರೆ... ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 'ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ' (Delimitation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು (ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು) ಎಂಬುದು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಈ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಆರ್ಎಸ್ (BRS) ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು 2051ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಲು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶೇಕಡಾ 24ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 17ರಿಂದ 26ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ 'ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಮಸೂದೆ'ಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿಐ (NCPI) ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಂ (JMM) ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮತದಾನದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಂ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ 'ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ'ಯು, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯು 850ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅನುಪಾತವು (1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾದದ್ದು) 2051ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಗದಂತೆ (ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ) ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರ; ಇದರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2029ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು (ಶೇಕಡಾ 33) ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದರ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ:
- ಈ ಮಸೂದೆಯು 2026ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
- ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ.
- 2051ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲನ್ನು (ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು) ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
- ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ (delimitation) ಜೋಡಿಸುವುದು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ (DMK), ಎನ್ಸಿಪಿ (ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣ), ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ (YSRCP), ಬಿಜೆಡಿ (BJD) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ (BSP) ಯಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ (NDA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸುಮಾರು 350 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು (ಸುಮಾರು 360 ಸ್ಥಾನಗಳು) ಪಡೆಯಲು ಸಂಸದರ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
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