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ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಪರಾರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಟೀಚರ್​​​ ಆಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಹೀಗೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೇಸ್​!!

ಪೆರೋಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವೀರಣ್ಣನ ಪತ್ನಿ ಚಾರಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ. ಮಾಧವಿ ದೇವಿ ಅವರ ಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

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ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು 40 ವರ್ಷ ಪರಾರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 9:37 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಜೈಲು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈದಿ ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪೆರೋಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವೀರಣ್ಣನ ಪತ್ನಿ ಚಾರಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ. ಮಾಧವಿ ದೇವಿ ಅವರ ಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 1983ರಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂದೆಲ ವೀರಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಚಂಚಲಗುಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ವೀರಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪೆರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 17, 1984ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಿದ್ದರೂ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀರಣ್ಣ ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು 2004ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಜೈಲಿನ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಮೇ 16, 2024ರಂದು ವಾರಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಚರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶೋ - ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಅರ್ಜಿತ ರಿಮಿಷನ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪೆರೋಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಲೋ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಪೆರೋಲ್​ ನಿರಾಕರಣೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ: ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಚಾರಮ್ಮ, ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: - ನನ್ನ ಪತಿ 1983ರಿಂದಲೂ ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಿ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೆರೋಲ್ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾರಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?; ಪೆರೋಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಜೈಲಿನ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಪೀಠ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದು ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಕಾಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗದಿರುವುದು ಜೈಲು ಇಲಾಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ. ಇಂತಹ ಲೋಪಗಳು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು, ಜೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ನಿಗಾ ಇಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೀರಣ್ಣ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

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HIGH COURT EXPRESSES SURPRISE
ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು 40 ವರ್ಷ ಪರಾರಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೇಸ್
PAROLE ABSCONDING FOR 40 YEARS

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