ಇದು ವಕೀಲರ ಗ್ರಾಮ: ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೊಬ್ಬರಂತೆ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರು, ವಕೀಲರಿಂದ ಪಿಪಿವರೆಗೆ ಸೇವೆ

ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಕರ್ಮಟವಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಕೊಂಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸೈನಿಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇರುವ ಊರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಕೊಂಡ ಮಂಡಲದ ಲುಂಬೂರು ಗ್ರಾಮವು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲುಂಬೂರು ಗ್ರಾಮವು 1,872 ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು 472 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಊರಲ್ಲಿ 16 ಮಂದಿ ವಕೀಲಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಲೋಲುಗು ಅಪ್ಪರಾವ್ ಎಂಬವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಇಂದು ಲುಂಬೂರು ಕೋರ್​ಟ್​​, ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಕೀಲನಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್​​ ಇದ್ದಾರೆ: ಲೋಲುಗು ನಾಗಭೂಷಣ ರಾವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಸಹೋದರರಾದ ಕಿಮಿಡಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಿಮಿಡಿ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ಆಗಿರುವ ತಿರ್ಲಂಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ರೌತು ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವ್, ರೌತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಎಸ್. ಸತ್ತಿಬಾಬು, ಎಲ್. ಸತ್ತಿಬಾಬು, ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣೈದು, ವಿ. ಕಿರಣ್, ಟಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಎಲ್. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಿ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಂ. ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು, ಊರಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಊರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಕೀಲರು ಏಕೆ? ಕಾನೂನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಧಾನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಯುವಕರು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುತು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊರಿನ ಹಲವು ಯುವ ವಕೀಲರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

