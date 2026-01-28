ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಯಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆವರೆಗೆ: ಮಹಾ ರಾಜಕಾರಣದ ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರ ನಡೆಯ 'ದಾದಾ'
ಸಕ್ಕರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನಾನುಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 28, 2026 at 4:10 PM IST
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಟ್ ರಾಜಕಾರಣಿ. 'ದಾದಾ' (ಹಿರಿಯಣ್ಣ) ಎಂದೇ ಜನಜನಿತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಶೋಕ ತರಿಸಿದೆ.
1959ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. 1999ರಿಂದ 2023ರ ನಡುವೆ 6 ಬಾರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪವಾರ್ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೀಗಿದೆ.
ದಾದಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ಅನಂತರಾವ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ 16-17 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೆರವಾಗುವ ಅಥವಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಛಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹುಸಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಗ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅವರನ್ನು ನವ (ಹೊಸ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯಪಾಲನೆಗೂ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು 1959ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಹುರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಯೋಲಾಲಿ ಪ್ರವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅನುಭವವೇ ಅವರನ್ನು ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟ, ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ತಂದಿತು.
1982ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, 1991ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘ ಒಡನಾಟ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಯಿತು.
ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ: 1991ರಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮತಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ತದನಂತರ, ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ, ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆಗಳ ವೇಳೆಯೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ ಯುಗೇಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕೆಲ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪವಾರ್ ಪ್ರಭಾವ: ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. 1991 ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಕೃಷಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಹಣಕಾಸು, ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. 1999 ರಿಂದ ಎನ್ಸಿಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯತನವು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು.
2019ರ ನಂತರ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. 2019ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅವರು ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ (ಎಂವಿಎ) ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
2023ರಲ್ಲಿ, ಎನ್ಸಿಪಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಸಿಪಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಸವಾಲುಗಳು, ವಿವಾದಗಳು: ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರು. ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರನ್ನು ದೃಢ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ನಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಜೀವನ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ:
1980: ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶ
1982: ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರವೇಶ
1991: ಬಾರಾಮತಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ, ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ
1991-1992: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ
1999: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎನ್ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
2003: ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
2004-2014: ಈ ಅವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನವೆಂಬರ್ 23, 2019: ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019: ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂವಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
2022-2023: ಎಂವಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ
ಜುಲೈ 2023: ಎನ್ಸಿಪಿ ವಿಭಜಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮತ್ತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ
ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2024: ಅಜಿತ್ ಬಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ NCP ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರ ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
2024: ಶಿವಸೇನೆಯ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ.
