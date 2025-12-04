ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸವಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?: 4 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ 'ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ' ಕಟ್ಟಿದ 30ರ ಯುವತಿಯ ಕಥೆ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ!
ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಫೆ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಇಂದು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 4, 2025 at 7:50 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): 'ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ' ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಕನಸನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಲಿಖಿತಾ ಸಮಿನೇನಿಯೇ ಈ ಮಾದರಿ ಯುವತಿ. 'ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಯಂತೆ ಲಿಖಿತಾ ತಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಲಿಖಿತಾ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ 'La Vie en Rose Café' (ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ) ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಫೆ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮಾಲಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಲಿಖಿತಾ ಸಮಿನೇನಿ, 'ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದವರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಗರ್ವದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಲಿಖಿತಾ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನಿರುತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಳು. ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಲಿಖಿತಾ, ಇಂದು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ: ಶಿಕ್ಷಣವು ಯಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಏನೋ ತೊಳಲಾಟ. ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬಯಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪದವಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿತು. ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಾದರೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮಾತುಗಳು ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದವು. ಆದರೂ, ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕನಸನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಥೀಮ್ ಕೆಫೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಥೀಮ್ ಕೆಫೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತಾ ತನ್ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು: ನನ್ನ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೂದಲಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ದವರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನಸು ಮಾಡುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ. 'La Vie en Rose Café' (ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ) ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೆಫೆ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದೆವು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆವು. ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರುಚಿ - ಶುಚಿಯಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸಿದೆವು. ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವಾತಾವರಣ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಥೀಮ್ ಕೆಫೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಲಿಖಿತಾ ತಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ತಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿ ಲಿಖಿತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಲಿಖಿತಾ ಸರಳ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಿಖಿತಾ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಪೋಷಕರ ಆಸೆಯಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಹ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಸಮಯ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ ಶಾಖೆ ಆರಂಭ: ಒಂದೊಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ ಇದೀಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತೆರೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೈನಿಕಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾ ವಿಯೆ ಎನ್ ರೋಸ್ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಲಿಖಿತಾ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪುನಃ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕೊಥಪೇಟ್ ಮತ್ತು ಗಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟು ₹4 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತಾ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ: ಇದು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೂವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಸರಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಿತ್ತು. ಭಯ, ಆತಂಕ, ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದೆವು. ಆಗ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶರತ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದೆವು. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆವು. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ತೊಡಗಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಯದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆ ಉದ್ಯಮ ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೈನಿಕಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಫೆ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆದೆವು. ಆಗ ನಮಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು, ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆಗಳು ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಮೂರು ಪಿಂಕ್ ಕೆಫೆಗಳು ಸೇರಿ 100 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತಾ ಸಮಿನೇನಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
