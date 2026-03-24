ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ: ಬಲವಂತದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ!
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಯುಸಿಸಿ ಮಸೂದೆಯು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷ ಸಾಂಘವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 24, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 5:37 PM IST
ಗಾಂಧಿನಗರ (ಗುಜರಾತ್): ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ - UCC ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ ಪಟೇಲ್, ಸತ್ಯ ಒಂದೇ; ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ, ಲಿವ್ - ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದವರು ದಂಡನಾ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಲವಂತದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ: ಬಲವಂತದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ , ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ₹10,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು, ಸೆಕ್ಷನ್ 384 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ, ಈ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷ ಸಾಂಘವಿ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಸಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಮದುವೆ, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಸಿಸಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜದಾದ್ಯಂತ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ್ ಸಾಂಘ್ವಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯುಸಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ: ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ