ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇರಬಾರದೆಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್
ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಘನತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : August 30, 2026 at 1:48 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಹಿಂದೂ, ಆತ ಹಿಂದೂ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಘನತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕೀಯವು ಈಗ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘವು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಲು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಂಘ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
VIDEO | New York: RSS chief Mohan Bhagwat, at the Universal Oneness Celebration, says, "Bharat is there to realise and, from time to time, to make the world realise this unity in diversity. We are one, and due to diversity, that oneness is decorated. So, diversity has to be… pic.twitter.com/KMUuNaYKph— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2026
ಇಂದು ಏನೇ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕವೇ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ 1996 ರ ಚಾರ್ಖಿ ದಾದ್ರಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾಗವತ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
"ಭಾರತದ ಹರಿಯಾಣದ ದಾದ್ರಿ ಬಳಿ ಅರಬ್ ದೇಶದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೃತರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಖುದ್ದು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
New York, US: RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat says, " ...at the same time, we must keep in mind this feeling of oneness. it is a very real feeling. many times we may think that how can we say that we are one? we appear different. so many nationalities, so many languages, so many… pic.twitter.com/8ZxAYAnDKS— IANS (@ians_india) August 29, 2026
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಏಕತೆಯೇ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಎಂಬುದೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ 'ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ತತ್ವವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಬುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯವು ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
"ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ" - USCIRF; ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಏಕತೆ ಚರ್ಚೆ