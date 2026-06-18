ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ತೆಲುಗು ನರ್ಸ್: ಔಷಧಿಗಿಂತ ಇವರ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತೇ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳು
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ NIMS ಹಿರಿಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಮೇರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಬುವರು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Published : June 18, 2026 at 2:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವವರಿಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಮಧುಮೇಹ, ಅಸ್ತಮಾ, ಕ್ಷಯ, ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರೋಗಿಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವಂತೆ NIMS ಹಿರಿಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಮೇರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಬುವರು, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೇರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೋವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೇರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್: ತಮಿಳು ರೋಗಿಗಳು ಬಂದರೆ "ಮೂಚೈ ಇಲುಂಗಲ್.. ವಿದುಂಗಲ್" (ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.. ಬಿಡಿ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಬಂದರೆ "ಇಪ್ಪೋಲ್ ಎಂಗನೆಯುಂಡಿ" (ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?) ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದವರು ಬಂದರೆ "ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ರೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮನ್ಸಸಿನ ಭಾರವನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನೋವು-ನಲಿವು, ಕಷ್ಟ - ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾ ರೋಗಿಗಳ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅವರ ಕಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅವರು ಉಳಿದ ವೈದ್ಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ತಮ್ಮ ಈ ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಕಲೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೇರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿ ಜೊತೆಗಿನ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿನ ಆತಂಕ, ಭಯ ದೂರ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಮದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಚೇರಿಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಮರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರು. ಕೊಥಗುಡೆಮ್ನ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಈ ನರ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಳಿಕ, ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಔಷಧಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೆ, ರೋಗಿಯದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಮೇರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿ - ವೈದ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಾಷೆಯ ಕೊರತೆ: 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಡಿಎಂಒ