ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನಾಲ್ವರು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 7:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದು ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಭೂಮಿಯು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (CGWA) ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಜಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠವು ಮೇ 29 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (CGWA) ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜನಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (GSI)ಯ ಪಿ.ಕೆ. ಗಜಭಿಯೆ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoHUA)ದ ಮೋನಿಸ್ ಖಾನ್, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO)ಯ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2015 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 878 ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಿರುವುದೇ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ (ಜಲಭೂವಿಜ್ಞಾನ), ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಉಪಗ್ರಹ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಭೂ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯು ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ, ಜಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎನ್ಜಿಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡುವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
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