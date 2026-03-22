ಈ ಸಾಧಕಿಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಲಿದ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ: ಆದರೆ, ಮೂರನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ!?
ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆ ಅರಸಿ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಸಾಧಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 8:18 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು. ಇದನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಮೌನ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಚಲ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಧಕಿ.
ಹೌದು, ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ನಿಜ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟವಿರುವಾಗ, ಈಕೆಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಮನೆಯವರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಯುವತಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧಕಿಯ ಹೆಸರು ಮೌನಿಕಾ. ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾತಂಪಳ್ಳಿ ಮಂಡಲದ ಜಮ್ಲಥಂಡ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ಈ ಅನೂಹ್ಯ ಸಾಧನೆ ಇತರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆ. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೌನಿಕಾ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೇ, ತನ್ನದೇ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅಧ್ಯಯನ: ತಾಯಿ ಟೈಲರಿಂಗ್, ತಂದೆ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿರುವ ಮೌನಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ, ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಮೂರೂ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮುಖ್ಯ': ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೌನಿಕಾ, "ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ, ಅವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಮೌನಿಕಾ ಅವರು ಹುಜೂರ್ನಗರ ಎಂಪಿಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಇಇ) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
