ಹೆಣ್ ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಗುರು: ದರೋಡೆಗೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳನನ್ನೇ ಓಡಿಸಿದ ಯುವತಿ-ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಬಂದು, ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗದೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 24, 2025 at 8:39 PM IST
ಲುಧಿಯಾನ (ಪಂಜಾಬ್): 'ಹೆಣ್ ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಗುರು' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದಿಟವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಡಕಾಯಿತಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳನೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುದಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು, ಯುವತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಹಕನಂತೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಾಕು ಹೊರತೆಗೆದು ಹಣ ನೀಡಲು ಹೆದರಿಸಿದ್ದ. ಅಚಾನಕ್ ಎದುರಾದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಯುವತಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚಕಿತಗೊಂಡರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿದ: ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ, ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ಎದೆಗುಂದದೆ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಯುವತಿ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆದರಿದ ಕಳ್ಳನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಎಸೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಸೋನಿ ವರ್ಮಾ. ದರೋಡೆಕೋರನನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುವತಿ, "ದರೋಡೆಕೋರ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದೆ. ನಂತರ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದ" ಎಂದರು.
ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ ಗುರುಚರಣ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ದರೋಡೆಕೋರನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಹೆದರದೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾಳೆ. ದರೋಡೆಕೋರ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯುವತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳ್ಳತನದ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಖದೀಮ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳ್ಳನೋರ್ವ ಎಟಿಎಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರೂಸ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಅನಂತಪುರದ ಸಾಯಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೋಡಿಗುಡ್ಡು (22) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಾಳಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಟಿಎಂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಿಡಿಎಂ-ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
