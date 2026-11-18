'ದೇವರ ವರ': ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಮಯ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತನ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಪಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 6:00 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ: ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ವೈಕಂ ಮೂಲದ, ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಠಸಿರಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ 'ಗಾಯತ್ರಿ ವೀಣೆ' ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಾವು ಹಾಡುವ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ಹೊಸತನದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸೋಮವಾರ(ನವೆಂಬರ್ 16) ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 2024ರ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಅಜಯಂತೆ ರಂದಮ್ ಮೋಶನಂ' (ARM) ನಲ್ಲಿನ 'ಅಂಗು ವಾನ ಕೊನಿಲು' (Angu Vaana Konilu) ಹಾಡಿಗಾಗಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' (ETV Bharat) ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ 45 ವರ್ಷದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು "ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ! ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ." ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೇವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ಶ್ರೀ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ನಾನು ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಾವು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಕೇರಳದ ವೈಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಉದಯನಪುರಂ ಚಾತನ್ಕುಡಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರುವ ಮೊದಲು, ನಾನು ಕೆ.ಜೆ. ಯೇಸುದಾಸ್ (ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕರು) ಅವರಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆನು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು, ಆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ 'ತೋಡಿ' ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಹರಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ನಿಪುಣ ಗಾಯಕಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು 2013ರ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್' (Celluloid) ನಲ್ಲಿನ "ಕಾಟ್ಟೆ ಕಾಟ್ಟೆ" (Kaatte Kaatte) ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿತು. ತದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿದವು; ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು.
"ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪಯಣವು ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ವೀಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಸಹೋದರನಂತಿರುವ ವಿನೋದ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಸರಳ ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳು ಮೂಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' (ETV Bharat) ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 1997ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ (State School Festival) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 'ಗಾಯತ್ರಿ ತಂಬೂರಿ'ಯನ್ನು (Gayathri Tambura) ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ತಂದೆ ವಿ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನುಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಂದೇ ತಂತಿಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ (electrified) ವಾದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಖ್ಯಾತ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸ ಕುನ್ನಕುಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅವರು ಈ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಗಾಯತ್ರಿ ವೀಣೆ'ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
"ನಂತರ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೀಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅದೇ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ, 2017ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತತ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 'ಗಾಯತ್ರಿ ವೀಣೆ'ಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗಾಯತ್ರಿ ವೀಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಉಪ-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (semi-classical) ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಒಂದೇ ತಂತಿಯುಳ್ಳ ವಾದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ." ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಬು ನಿನಾನ್ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತಿನ್ ಲಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗಾಯನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಸಂಗೀತವು ಕೇವಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ; ಇದೊಂದು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ, ಒಂದು 'ಉಪಾಸನೆ'." ಕಲೆ ಎಂಬುದು ದೇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ "ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, "ಗಾಯನ, ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವಿಕೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ - ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ, "ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ" ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ. "ಸಂಗೀತವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದನ್ನು 'ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿ'ಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ" ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಕಿ ವೈಕಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮಾತು.
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