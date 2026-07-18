ETV Bharat / bharat

ಕಳ್ಳತನ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಗ್ಯಾಂಗ್​: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಸ್​ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸರ ಕೂದಲು ಕಟ್​- ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಕೃತ್ಯ- ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಕೂದಲು ಕಟ್​ ಆಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು.

THIEF GANG CUTS HAIR
ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರ ಕೂದಲು ಕಟ್​ ಮಾಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ದರ್ಭಾಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಖದೀಮರ ಗುಂಪೊಂದು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅವಾಂತರವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.

ಹೌದು. ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳ್ಳರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಭೀತಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದರ್ಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಮಾರಾವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೀಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಳವು ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಡದ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ.

"ನಾನು ಶೌಚಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಳ್ಳರು ಓಡಿಹೋದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಆಕೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ 9 ರಂದು, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಅವರ 22 ವರ್ಷದ ಸೊಸೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಕೂದಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಜನರು ಬಹದ್ದೂರ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಳವಳಕಾರಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜೀವ್ ಚೌಧರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ದರ್ಹಾರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ದರ್ಭಾಂಗ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ, ಸದರ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ) ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹದ್ದೂರ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್) ತಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ? ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಅಥವಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಯು ದುಃಖಕರ ವರ್ತನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು 'ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನೋರೋಗಿಯ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಚಿಹ್ನೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೂರ ಮನೋಭಾವನೆ" ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಮೂಲದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

WOMEN HAIR CUT
DARBHANGA THIEF GANG
BIHAR
ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲು ಕಟ್​​
THIEF GANG CUTS HAIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.