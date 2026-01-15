ETV Bharat / bharat

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ: ಅಳಿಯನಿಗೆ 158 ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಬಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಅತ್ತೆ- ಮಾವ!

ತೆನಾಲಿಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಅಳಿಯನಿಗಾಗಿ 158 ವಿಭಿನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿತು.

A Feast of Love: 158 Dishes for the Son-in-Law on Sankranthi
ಅಳಿಯನಿಗೆ 158 ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಬಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಅತ್ತೆ- ಮಾವ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
ತೆನಾಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಭವ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ.. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಂದಿರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತೆನಾಲಿಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗಾಗಿ 158 ವಿಭಿನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.

ತೆನಾಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ವಂದನಪು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಧವಿಲತಾ, ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ ಮೂಲದ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಶ್ರೀದತ್ತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮಗಳು ಮೌನಿಕಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶ್ರೀದತ್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು, ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆದರೆ, ಭವ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಂದಿರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆಳವಾದ ಬೇರೂರಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳ ಭವ್ಯ ಭೋಜನ: ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನವು.. ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಖಾರಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತ ಮೇಲೋಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಿಂಡಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೆಲುಗು ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೆನು ತಯಾರಿಸಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು; ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ದಸರಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಂದಿರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ.

ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇದು ಮೊದಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೇವಲ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧವಿಲತಾ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಮೊದಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಳಿಯ: ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು. ಶ್ರೀದತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೀವಂತಿಕೆ: ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

