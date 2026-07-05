ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ; ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ - ತಲೆ ಕಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಗ್ಯಾಂಗ್!
ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಆರ್. ಮಣಿಕಂದನ್ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 5, 2026 at 8:04 PM IST
ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆನಿಸುತ್ತದೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ (ನೆಲ್ಲೈ) ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜಗಳವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲಿಡೈಕುರಿಚಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಲಿಡೈಕುರಿಚಿ ಅಂಬಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕರಂಬೈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 02ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಮಾನವನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಲೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ. ಆಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ತಲೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಶವ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಿರದ ಮೂಲಾಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿಮುತ್ತು (ವಯಸ್ಸು 40) ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಂತರ ತನಿಖೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಧುದಯಾರ್ ಕುಲಂ ಮೂಲಕ ರೆಡಿಯಾರ್ ಕುಲಂಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹಂತಕರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕಲ್ಲಿಡೈಕುರಿಚಿ ಬಳಿಯ ಮೂಲಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿಮುತ್ತು (40) ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ರೆಟ್ಟಿಯಾರ್ಪುರಂ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ಗುಂಪೊಂದು ಅವರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ತಂಡವು ಕಾಳಿಮುತ್ತು ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ನಂತರ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಕಾಳಿಮುತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಜಯರಾಜ್ (5 ವರ್ಷ) ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಚಿನ್ನದುರೈ (15 ವರ್ಷ) ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡಹಗಲೇ ನಡೆದ ಈ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಘಟನೆ ಇಡೀ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಡಿಐಜಿ ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಸು, ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಎಸ್ಪಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಹಂತಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಆರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಮೃತ ಕಾಳಿಮುತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಚಿಥಿರಪುಥನ್ ಅವರಿಗೆ 10 ಗಂಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಕಾಳಿಮುತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (2005) ಚಿಥಿರಪುಥನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ದ್ವೇಷ: 'ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ವಿವಾದದಿಂದ ಈ ದ್ವೇಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಹಿಡಿದಾಗ ಈ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಿರಪುಥನ್ ಅವರ ಮಗ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಥನ್ಕುಲಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಚಿತ್ತಿರಪುಥನ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಪಾಪನಾಸಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಥನ್ಕುಲಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಪಾಪನಾಶಂ ಅವರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ತಿರಪುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ತಿರಪುಟ್ಟನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಲಿಡೈಕುರಿಚಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಅವರ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸೇಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ತಿರಪುಥನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್, ಪಾಪನಾಶಂ, ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಚಿತ್ತಿರಪುಥನ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಕಾಳಿಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಐದು ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ತಿರಪುಥನ್ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ಇವರ ದ್ವೇಷ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಳಿಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ಸಂಬಂಧಿಕರು (ಜುಲೈ 03) ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೆ ಶವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಿಎಸ್ ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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