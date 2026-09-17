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ಬಡತನ, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ!

ಈ ದಂಪತಿಯ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ.

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ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್​ ಪಾಸಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 6:00 PM IST

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ಕಂಧಮಾಲ್ (ಒಡಿಶಾ): ಬುರ್ಸಿ ಪ್ರಧಾನ್​ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಅನುಸೂಯಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾದ ಕಂಧಮಾಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಈ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದರಿಂಗ್ಬಡಿ ಬ್ಲಾಕ್​ನ ಸಿಕಬಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ದಂಪತಿ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲೆವು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗ ಬಿಭಿಷಣ್​ ಪ್ರಧಾನ್​ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರಪುಟ್​ನ ಶಹೀದ್​ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ ನಾಯಕ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಶಿಪ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈತನೇ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪ್ರಧಾನ್​ ಕೂಡ ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಬಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಸರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ್​, ಸುನೇಮಿ ಪ್ರಧಾನ್​ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಧಾನ್​ ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್​​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲಹಂಡಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೊರಪುಟ್​ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ವರ್ಷಗಳ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ಬಡತನ, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ಇದೀಗ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅನುಸೂಯ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಿರುವುದು ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ.

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ODISHA TRIBAL FAMILY SUCCESS
5 ASPIRING DOCTORS FROM ONE FAMILY
KANDHAMAL TRIBAL STUDENTS
BALANGIR MEDICAL COLLEGE
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