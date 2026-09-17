ಬಡತನ, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ!
ಈ ದಂಪತಿಯ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 6:00 PM IST
ಕಂಧಮಾಲ್ (ಒಡಿಶಾ): ಬುರ್ಸಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಅನುಸೂಯಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಕಂಧಮಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಈ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದರಿಂಗ್ಬಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸಿಕಬಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ದಂಪತಿ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲೆವು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗ ಬಿಭಿಷಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರಪುಟ್ನ ಶಹೀದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈತನೇ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೂಡ ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಬಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಸರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ್, ಸುನೇಮಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲಹಂಡಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೊರಪುಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ವರ್ಷಗಳ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ಬಡತನ, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ಇದೀಗ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅನುಸೂಯ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಿರುವುದು ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ.
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