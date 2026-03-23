ಸಮರ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಚಿಪುಡಿಯವರೆಗೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಬಾಬುರಾವ್ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 8:12 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಗರ ಮುಶಿರಾಬಾದ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹಲವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬುರಾವ್ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಳೈಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಬುರಾವ್ ಅವರು ಓಕಿನಾವನ್ ಸಮರ ಕಲೆ ಪರಿಣಿತರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ವಂಶವರ್ಧಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಂದನಾ ಅವರು ಕೂಚಿಪುಡಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಜೋಡಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಂಶವರ್ಧಿನಿ ಅವರು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತೆಲುಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಂದನಾ ಅವರು, ಹಲವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋವೆನ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ನಾಟ್ಯಮಯೂರಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕಲಾರತ್ನದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಂಡರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಣಿ' ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಮಗ ರತನ್ ವಲ್ಲಭ್ ಅವರು ಬಿ. ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೂನಿಯರ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಣಿ ಅವರು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಮರ್ಪಿತ ಯೋಗ ಬೋಧಕಿ. ಅವರು 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬವು ಉತ್ಸಾಹ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
