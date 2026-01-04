ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದೇ?
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆ ಈ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
Published : January 4, 2026 at 7:58 PM IST
ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ವೆನಿಜುವೆಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಟಕೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿದೆ.
"ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಮರು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುರೊ ಅವರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಅನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ತೈಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಏನು?: ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆನಿಜುವೆಲಾ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಇಂಧನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತ-ವೆನಿಜುವೆಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ: ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ $1.175 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದಿಂದ ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಸರಕುಗಳು ಯಾವುವು? ಖನಿಜ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬಿಟುಮಿನಸ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹತ್ತಿ, ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳು, ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಪರಿಕರಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕಗಳಾಗಿವೆ.
