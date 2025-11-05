ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೇರಿಕೆ, 20 ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ರೈಲು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ, 20 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2025 at 10:29 AM IST
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 20 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಮೆಮು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರ ಮೊದಲ ಬೋಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಮೇಲೆ ಏರಿದೆ.
ಹೌರಾ-ಮುಂಬೈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟೋರಾ ಮತ್ತು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹಳಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತವು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ: ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ - 7777857335, 7869953330; ಚಂಪಾ - 8085956528; ರಾಯ್ಗಢ - 9752485600; ಪೆಂದ್ರ ರಸ್ತೆ - 8294730162 ಮತ್ತು ಕೊರ್ಬಾ - 7869953330.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ: ಬಿಲ್ಹಾ (ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್) ನಿವಾಸಿ ಸಂಜೀವ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ (35) ಎಂಬುವರು ಅಕಲ್ತಾರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವೇಳೆ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನರಳಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, MEMU ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸುವ ರೀತಿ ಕಂಪನದೊಂದಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಒಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಮೊದಲ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 16-17 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಗಟೋರಾದಿಂದ ಹೊರಟ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ನಂತರ, ರೈಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡುಗಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಜನರ ಕಿರುಚಾಟದ ನಂತರ ಗುಡುಗಿನ ರೀತಿ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿತು.. ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಾಯಿತು," ಎಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನಾನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ, ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಬೋಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿ ಮೇಲೆ ಏರಿನಿಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೃತದೇಹಗಳು ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವಿದ್ದ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಗಳು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ರಾಯ್ಪುರದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೋಹನ್ ಶರ್ಮಾ (29) ಚಂಪಾದಿಂದ (ನೆರೆಯ ಜಂಜ್ಗಿರ್-ಚಂಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ) ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಮು ರೈಲನ್ನು ತೆರಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಈ ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರತರಹದ ಎಳೆತ ಉಂಟಾಯಿತು, ಮುಂದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು, ನಾನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಕೋಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಬಲಗಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಜನರು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಡಿ ಪಿ ವಿಪ್ರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೆಹಬಿಶ್ ಪರ್ವೀನ್ (19) ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನೆರೆಯ ಜಂಜ್ಗಿರ್-ಚಂಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತನ್ನ ಮನೆ ನೈಲಾದಿಂದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಮೊದಲ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಿರುಚಾಟದ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ವಕೀಲೆ ಗೀತಾ ದೇವ್ ನಾಥ್ (30) ತಾನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದರು. ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಕಲ್ತಾರಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (CIMS) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
