ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಾಖಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಯುವತಿ
ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಸ್ವತಃ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಯುವತಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಖಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 28, 2026 at 3:24 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಅವಿನಾಭಾವ ಬಂಧವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಗುಜರಾಜ್ ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಚಾಂದ್ಲೋಡಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ರಿಪ್ಪಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2004 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಮೋದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರಿಪಾಲ್ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
"ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರಿಯರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೂ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಿಪಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ.
"ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೋದಿಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆವು, ಮತ್ತು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಖಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಪ್ಪಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ, "2004 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿವೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರವೂ, ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ನನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದಲಾಗದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 2014 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಪ್ಪಲ್, "ನಾನು ಮೋದಿಜೀ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು 'ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ' ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎಂ.ಕಾಂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎಲ್ಬಿಯನ್ನು ಸಹ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ, ಔಷಧೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ರಿಪ್ಪಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ತಂದೆ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ, "ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೋದಿಜೀಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 3 ಸಾವಿರ ರಾಖಿ ರವಾನೆ: ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ದೇಶಪ್ರೇಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ