ಮೊಸಳೆ ದವಡೆಯಿಂದ ಹುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹುಲಿಯೊಂದು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 1:50 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ದೈತ್ಯ ಮೊಸಳೆ ದವಡೆಯಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಪಾರಾದ ರೋಮಾಂಚಕ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಧಿಕಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊಸಳೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹುಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊಸಳೆ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಹುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್: ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಯ 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಮಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ. ರಾಮಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹುಲಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರೊಳಗಿನಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹುಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಲಿಯು ಮೊಸಳೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಿರುವ ಇಡೀ ಘಟನೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಾಮಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಮೊಸಳೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಗಳು, ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದಾಟಲು ನದಿಯ ಬಳಿ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬುದಕುಳಿಯುವ ನಿಯಮ: ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಾಕೇತ್ ಬಡೋಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಮಾಂಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು: ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡಿನ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರರು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಹುಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹುಲಿಗಳು