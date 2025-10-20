ಇಲ್ಲಿದೆ 11,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಸು ಆರೈಕೆ ಘಟಕ; ಹೈಟೆಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ
ಜೈಪುರದ ಹಿಂಗೋನಿಯಾ ಹಸು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 11,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಸು ಆರೈಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 30,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
Published : October 20, 2025 at 7:33 PM IST
ಜೈಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರದ ಹಿಂಗೋನಿಯಾ ಹಸು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 11,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಸು ಆರೈಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ಹಸು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟಕವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 30,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಚೇತರಿಕೆ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಗೋನಿಯಾ ಹಸು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸುಮಾರು 18,000 ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೂರಾರು ಗಾಯಗೊಂಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವು ಈಗ ತನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮರು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದೆ ಘಟಕ: 11,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗೋ ಆರೈಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಡ್ರಿಪ್ಸ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್, ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಹಸುವಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಈ ಘಟಕ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಿಂಗೋನಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋ ಆರೈಕೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಗೋ ಆರೈಕೆ ಘಟಕವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂಗೋನಿಯಾ ಹಸು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೇಮ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪಶುವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ: 30,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 300 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೋನಿಯಾವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಗೋ ಆರೈಕೆಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೋನಿಯಾ ಹಸು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಗೋ ಆರೈಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೋನಿಯಾದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.
