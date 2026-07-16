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ತೆರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ ಸೇರಿ 21 ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಸ್ತು!

ತೆರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಧು - ವರನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 21 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವರನೇ ಭರಿಸುತ್ತಾನೆ.

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ತೆರದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಬ್ಬರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 9:47 AM IST

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ಜೋಧಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜೋಧಪುರದ ಮಂಡೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತೆರೆದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೊಲೆ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲಾರಾಮ್ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವನ ಕೊಲೆ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೀಮಾ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೌರ್ ನಿವಾಸಿ ಮೂಲರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀರ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಮೂಲರಾಮ್ ಜನವರಿ 16, 2017 ರಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಡೋರ್ ಮುಕ್ತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್​ ಪರ ವಕೀಲ ಕಲುರಾಮ್ ಭಾಟಿ, ಸೀಮಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ವಿವಾಹವು ಕೈದಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೈದಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು. ವಕೀಲ ಭಾಟಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ನಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ನಡುವೆ ಸೀಮಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 40 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್‌ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲಿವ್ - ಇನ್ ಸಂಬಂಧ, ಒಮ್ಮತದ ಮದುವೆ: ಮೂಲಾರಾಮ್​ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಣ ಲಿವ್ - ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಜೈಲು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೆರೆದ ಜೈಲು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹವು ಸಮಾಜದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಕೈದಿಗಳೂ ಸಹ ಒಮ್ಮತದ ವಿವಾಹದ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಮೂಲಾರಾಮ್​ನೇ ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕು: ತೆರೆದ ಜೈಲು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 21 ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಬಿರದ ಆಡಳಿತವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಲಾರಾಮ್ ಸ್ವತಃ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚ್​ ಆಗಿರುವ ಮುಲಾರಾಮ್: ಮುಲಾರಾಮ್ ನಾಗೌರ್‌ನ ಅಡ್ಸಿಂಗ ನಿವಾಸಿ. ಅವರದ್ದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಿತ್ತು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಮುಲಾರಾಮ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯ ಯುವಕನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಯುವಕನ ದೇಹವು ನಂತರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮುಲಾರಾಮ್​ಗೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಮಂಡೋರ್‌ನ ತೆರೆದ ಜೈಲು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಪಂಚ್' ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಗಿದ್ದ ಗಂಡನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿ: ಇನ್ನು ಸೀಮಾ ಘಡ್ಸೆ ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪದವರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೋಧ್‌ಪುರದ ಘಂಟಾಘರ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಶಲ್‌ರಾಜ್ ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಸೀಮಾ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಸೀಮಾ ತನ್ನ ಮಲಗಿದ್ದ ಗಂಡನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಯುಧ ಬಳಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಪತಿ ಕೌಶಲ್‌ರಾಜ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ, ಆತನೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಇವರೇ ಕೊಲೆಗಾತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

MANDORE OPEN JAIL IN JODHPUR
COUPLE LODGED IN OPEN JAIL
YOUNG MAN AND WOMAN ARE MURDERERS
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ವಿವಾಹ
MARRIAGE AT OPEN JAIL

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