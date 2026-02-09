ETV Bharat / bharat

ಓಂಗೋಲ್ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್; ಇದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಏನು?

ಗುಂಟೂರು ಬಳಿಯ ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಓಂಗೋಲ್ ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

Livestock Research Center
ಜಾನುವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರಾವತಿ : ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓಂಗೋಲ್ ತಳಿಯ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗುಂಟೂರು ಬಳಿಯ ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು 100 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದೆ. 1926ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಕೇಂದ್ರವು, ಓಂಗೋಲ್ ತಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ತನ್ನ ಭವ್ಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಓಂಗೋಲ್ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನಿರಂತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತಳಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.

Livestock Research Center
ಜಾನುವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (Eenadu)

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಂ, ಗುಂಟೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ನೆಲ್ಲೂರು, ಖಮ್ಮಂ ಮತ್ತು ನಲ್ಗೊಂಡದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಗೋಲ್ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಅನೇಕ ರೈತರು ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹೋರಿ ಕರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಓಂಗೋಲ್ ಹೋರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಡಿತು. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಂಗೋಲ್ ಹೋರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ತಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ, ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ರೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Ongole cattle
ಓಂಗೋಲ್ ದನಗಳು (Eenadu)

ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರವು ಓಂಗೋಲ್ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ : HF, ಬ್ರೌನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಬುಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮತೋಲಿತ 50-50 ಅನುವಂಶಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಂಗೋಲ್-HF ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಭಾರತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಓಂಗೋಲ್, ಗಿರ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಥಾರ್ಪಾರ್ಕರ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ತಳಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ : ಒಂಗೋಲ್ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉನ್ನತ ಅನುವಂಶಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ. ಮುತ್ತರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೈತರಿಗೆ ಶತಮಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಂಗೋಲ್ ತಳಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮರ, ಮರದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು; ಮರ ಕಡಿಯದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು

TAGGED:

ONGOLE CATTLE
ONGOLE GENETICS
ಲ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್
ANDHRA PRADESH
LAM FARM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.