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ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ 16ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತ: ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕ

ಟೋನ್ಸ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್​ ಕಾಂತ್​ ಶರ್ಮಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

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ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 3:33 PM IST

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ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಟೋನ್ಸ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ನಗರ ನಂದಾ ಕಿ ಚೌಕಿ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ 16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ರಸ್ತೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಕಂದಕದಿಂದಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪಿಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಅಶೀಶ್​ ಚೌಹಾಣ್​, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ರಚನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ 24ಗಂಟೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ರೂಂ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪುನರ್​ರಚನಾ ತಂಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇತುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪುಂಡೀರ್, ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೇವಲ 16 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

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ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರಕಾಶಿ, ಟೆಹ್ರಿ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ, ಚಮೋಲಿ, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಬಾಗೇಶ್ವರ, ಪಿಥೋರಗಢ ಮತ್ತು ನೈನಿತಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಭಾರಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

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