30 ವರ್ಷದ ಬುಲೆಟ್​ ಕನಸು ನನಸು; 10 ರೂ.ಗಳ 220 ಕೆಜಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೀನುಗಾರ

ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೈಕ್​ಗಾಗಿ 10 ರೂ ನಾಣ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ರಾಘವ, 3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 220 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಈಗ ಬೈಕ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A 30-Year Dream Rides Home: Fish Vendor Buys Bullet With 220 Kg of Coins
30ವರ್ಷದ ಬುಲೆಟ್​ ಕನಸು (ETV BHARAT)
Published : May 22, 2026 at 1:14 PM IST

ಬಾಪಟ್ಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬುಲೆಟ್​ ಮೋಟರ್​ಬೈಕ್​ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಯುವಜನತೆಯ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಕೇವಲ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಈ ಬುಲೆಟ್​ನ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಾನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಈ ಬುಲೆಟ್​ಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕನಸಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಇದೀಗ ಅವರು ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್​ ಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಪಟ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿರಾಲಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಪಟ ಚಿರಾಲದ ನಿವಾಸಿ ರಸನಿ ರಾಘವ್​​ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬುಲೆಟ್​ ​ಬೈಕ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 10 ರೂಪಾಯಿಯ ಕಾಯಿನ್​ಗಳನ್ನು. ಈ ಕಾಯಿನ್​ಗಳು ಸುಮಾರು 220 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದವು.

15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಕನಸು: ದೇವನಗಪುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರಾಘವ​, ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್​ ಫಂಡ್​ ಕಲೆಕ್ಟರ್​ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಘವ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್ ಕೊಂಡು ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆರಗು ಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್​ ಮಾಲೀಕನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ 10 ರೂ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ: ತನ್ನ ಕಷ್ಣದ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಈ ಕನಸನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಘವ್​ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಯಾವುದೋ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಅವರು 10 ರೂ ಕಾಯಿನ್​ ಪಡೆದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅವರ ಉಳಿತಾ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದು ಸುಮಾರು 220 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ 30 ವರ್ಷದ ಬುಲೆಟ್​ ಕನಸು ಇದೀಗ ನನಸಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಘವ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ 10 ರೂ ಕಾಯಿನ್​ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ನಾಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಡಿ ನಕ್ಕ ಶೋರೂಂನವರು: ಇದೀಗ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ರಾಘವ್​ ಈ 10 ರೂ ನಾಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಮೋಟರ್​ಸೈಕಲ್​ ಶೋರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇವುಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.

ಇದೀಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ರಾಘವ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಶೋರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈತನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಶೋರೂಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

ಆದರೆ, ಎದುರಾದ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ, ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನೌಕರರು 10 ರೂ. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಎಣಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಘವ, ನಾನು ನಾಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋರೂಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ನಕ್ಕರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಾನು ಬುಲೆಟ್​ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆ ಬಳಿಕ ರಾಘವ್​ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವ್​ ಕನಸು, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಮರ್ಪಣೆಗಳು ಇಂದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿವೆ.

