ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 141 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ! ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
141 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿದು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಶಕ್ತಿ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 12, 2025 at 2:49 PM IST
ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 1884ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ದೈತ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು 141 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕೆ.ಜಿ ಭಾರವಿರುವ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕುತೂಹಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಉಪ ಖಜಾನೆ ಕಚೇರಿಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪ ಖಜಾನೆ ಕಚೇರಿಯು ಈಗಲೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.
3,000 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ: 3,000 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಸುಭದ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲ್ಪದರವೇ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸೇರಿದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಲು ಅಥವಾ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಗದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಬಲವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಅದರೊಳಗೆ ಕೈಚಳಕ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಭಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಅದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು, ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಹಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 141 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಕೇವಲ ಭೂತಕಾಲದ ಅವಶೇಷವಲ್ಲ, ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಶಕ್ತಿ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.
