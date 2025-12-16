ನಿತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ; ಗೃಹಿಣಿಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಿತ್ಯವೂ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 16, 2025 at 1:48 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ 10 ರಿಂದ 15ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ಹೊರಗಡೆ ನಿತ್ಯ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡಾ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದುಬಾರಿ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನೂಭೂತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿಯ ತೆಲುಗು ಕಾಲೋನಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರೂಗೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 47 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿ ಸನ್ನೋ ಕೌರ್ ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಉಣ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2,000-3,000 ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂದನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೂ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು.
ಹೀಗಿವೆ ಇವರು ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ದೋಸೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು: ಅವರ ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾದಾ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ, ಎಗ್ ದೋಸಾ, ಚೀಸ್ ದೋಸಾ, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಲೂ ಪರಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 10ರೂಗೆ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ರೂಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ 20ರೂ, ಎಗ್ ದೋಸೆ 30ರೂ, ಚೀಸ್ ದೋಸೆ 40ರೂ ಮತ್ತು ಆಲೂ ಪರಾಟವನ್ನು 20ರೂಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟು: ಇವರ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 10 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾರಾಟವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ರೂ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸನ್ನೊ ಕೌರ್.
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 14 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ವಹಣೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಜೆ ನಾಷ್ಟಾಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸನ್ನೋ ಕೌರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಬರುತ್ತೇವೆ, ಕೇವಲ 10 - 20ರೂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸನ್ನೋ ಕೌರ್ ತಾಯಿ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯು ಕೇವಲ ದೋಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.
