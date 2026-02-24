ETV Bharat / bharat

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 93 ಸಾವಿರ ಯುವತಿಯರು ನಾಪತ್ತೆ; 67 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 93 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವತಿಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 8:24 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2024-25) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 93,940 ಯುವತಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪೈಕಿ 67,458 (ಶೇಕಡಾ 71.8) ಯುವತಿಯರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 26,482 ಯುವತಿಯರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಸದನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳಿದ್ದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, 2015 ರಿಂದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಮುಸ್ಕಾನ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 41,193 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 45,662 ಯುವತಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರದ 877 (ಶೇಕಡಾ 67.6) ಮಂದಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ 48,278 ಯುವತಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 36,581 (ಸುಮಾರು ಶೇ.75.7) ಯುವತಿಯರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 93,940 ಯುವತಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 67,458 ಯುವತಿಯರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರದ 313 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರದ 475 ಹುಡುಗಿಯರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರದ 113 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ 295 ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಸಾವಿರದ 429 ಬಾಲಕಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 18 ಸಾವಿರ 770 ಮಂದಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬೈ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ರಾಯಗಢ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 4,989 ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪೊಲೀಸರು 4,813 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ 13 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಮುಸ್ಕಾನ್' ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 41,193 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 14ನೇ ಹಂತದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಮುಸ್ಕಾನ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರವರೆಗೆ 1,401 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು (454 ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು 947 ಬಾಲಕಿಯರು) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

