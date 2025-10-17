ETV Bharat / bharat

93ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ; ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡ ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ!

ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. 93ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ ಇವರದ್ದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ, ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಸ್ಯಲೋಕದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

His Perseverance Must Be Rewarded: 93-Year-Old Finds Solace in Gardening, Lonely retired headmaster turns backyard into a thriving paradise
ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಬತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
ಪಲ್ನಾಡು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಇವರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಇವರಿಗೀಗ 93 ವರ್ಷ. ಪತ್ನಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಕಾಡಿದ ಒಂಟಿತನ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳೇ ಇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದವು. ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೇ ಸಂತಸ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರು ನಗರಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಡೆಂಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಪವರಂ ಗ್ರಾಮದ ತುಬತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ (93) ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀರಮ್ಮ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಆದಾಗಲೇ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಬಳಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಿತ್ತಲನ್ನೇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಒಂಟಿತನ ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ವೀರಮ್ಮ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಒಂಟಿತನದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಬದಲಿಗೆ, ಎಂದಿನ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯರಾಗಿರಲು ಅವರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.

93-year-old-lonely-retired-headmaster-turns-backyard-into-a-thriving-paradise
ತುಬತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರ ತೋಟ (Eenadu)

ತರಹೇವಾರಿ ಸಸ್ಯಲೋಕ: ವಿಶಾಲವಾದ ಹಿತ್ತಲಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಮುಪ್ಪಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಸಸ್ಯಲೋಕವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳುವ ಅವರು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಿತರಾಗಿ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು, ನೀರು ಹಾಕುವುದು, ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು "ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದರು. 93ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

93-year-old-lonely-retired-headmaster-turns-backyard-into-a-thriving-paradise
ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಬತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ (Eenadu)

ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರ ಆದರ್ಶಮಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತೋಟದ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಕಂಡು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳು, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಉದ್ಯಾನವು ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಒಡನಾಟ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ವಯಂ-ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಜೀವನವು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.

