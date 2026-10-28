12,087 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾದರೂ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಎನ್ಸಿಎಪಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಸುಧಾರಣೆ; ಸಿಆರ್ಇಎ ವರದಿ
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್ಸಿಎಪಿ) ಬರುವ 130 ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 90ರಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 2019ರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 2:43 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ (CREA) ನಡೆಸಿದ, ನಗರ ಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್ಸಿಎಪಿ) ಬರುವ 130 ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 90ರಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ 12,087 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 130 ನಗರದಲ್ಲಿ 117 ನಗರಗಳ ಪಿಎಂ10ಮಟ್ಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಿತಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಟರ್ಗೆ 60 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ನಗರಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಎನ್ಸಿಎಪಿಯನ್ನು 2019ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 2017–18ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2024–25ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಿಎಂ10 ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು 20–30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, 2025–26ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಎಂ10 ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ 130 ನಗರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದು, ಮೂಲ ಆಧಾರ ವರ್ಷವಾದ 2017–18; ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ 2019–20 ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಆಧಾರದ ವರ್ಷ 2025–26 ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೂಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಗತಿ ಅಸಮವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಗರಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
2019-20ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 43 ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಎಂ10 ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2017–18ರಲ್ಲಿ 125ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2019–20ರಲ್ಲಿ 112ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ತದನಂತರ 2025–26ರಲ್ಲಿ 117ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
2019–20ನೇ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, 2025–26ರ ವೇಳೆಗೆ 43 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟವು ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ. 2017–18ರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 23 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
2017–18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 21 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಮಟ್ಟವು ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 44 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಮಟ್ಟವು ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 25 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಆ ನಗರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 21 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, 2025 – 26ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ನಗರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿತ ಪಿಎಂ10 ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಪಿಆರ್ಎಎನ್ಎ (ಪ್ರಾಣ) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಅಡಿ 130 ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 16,824 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ12,087 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದ ಸುಮಾರು ಶೇ 72ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಧಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ, ಮಾಲಿನ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
2017–18ರ ಆಧಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಿಎಂ10 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ 23 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, 3,679 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪಿಎಂ10 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ 21 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 3,023 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ10 ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾದ 23 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, 961 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2019–20ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದ 43 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2,857 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1,586 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿಆರ್ಇಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚದ ಮಾದರಿಗಳು ಧೂಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಎನ್ಸಿಎಪಿ ನಿಧಿಯ ಶೇ 68 ರಷ್ಟನ್ನು ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಸಿಎಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವೂ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರ ಬದಲಾಗಿ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಎನ್ಸಿಎಪಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಧೂಳು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈ, ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಪಿಎಂ10 ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಎನ್ಸಿಎಪಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
2017–18ರ ಆಧಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಿಎ10 ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ, ಚೆನ್ನೈ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 449 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯು 2017–18ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 9.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2019–20ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜೈಪುರ 353 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯು 2019–20ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 14.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 313 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶೇ 6.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪುಣೆ ನಗರವು 289 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಮಟ್ಟಗಳು ಶೇಕಡಾ 24.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಮೀರತ್ ನಗರವು 191 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2017–18ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 31.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಧಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಶೇ 67.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 74 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನವಿ ಮುಂಬೈ 80 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 59.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ 88 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶೇ 40.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿದರ್ಶನಗಳು, ಆಯಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಗಳು, ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಡುವೆ ನೇರವಾದ ಕಾರಣ - ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
108 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ: 2026ರ ಜುಲೈ 30ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಎನ್ಸಿಎಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 130 ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 108 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, 2017–18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 72 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 26 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2017–18ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ನಗರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಎಂ10 ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 2025–26ರಲ್ಲಿ 14 ನಗರಗಳು ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಣ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ, 2019–20 ರಿಂದ 2025–26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ನಿಧಿಯ ಅಡಿ 130 ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 16,423.56 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11,575.54 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದರ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 16,824 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 12,087 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ–ಮೇಘಾಲಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೈರ್ನಿಹಾಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯು 2017–18, 2025–26ರಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರದಿಯಾದ 2025–26ರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಎಂ10 ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಧಾನ, ಮೂಲ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ: 2025–26 ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎನ್ಸಿಎಪಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ವಾಯುನೆಲೆ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಹೇಜಿ ಏರ್ 2026 ಎಂಬ ಸಿಆರ್ಇಎ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು, 2019 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವಿನ ಆಯ್ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ 4,041 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1,787 ನಗರಗಳು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಎಂ2.5 ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 67 ನಗರಗಳನ್ನು ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಂ10 ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಂ2.5ಗಾಗಿ ಕಡಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ವಸತಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ದಹನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ10 ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಶೇ 14 –58ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಶೇ 10–33 ರಷ್ಟು ವಾಹನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಶೇ 8–34 ರಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ 8–29 ರಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿ ದಹನವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ.
ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ, ಗಾಳಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಚನಾ ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಧೂಳು ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು
ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕೇವಲ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂಲಗಳತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಆದರೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
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