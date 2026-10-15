1000 ಅಡಿ ಆಳದ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ 9ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ; ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕು
ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 5:46 PM IST
ಜೋಧ್ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತೆರೆದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಫಲೋದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಹಾವತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯ ನೌಸರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುನಿಯೋನ್ ಕಿ ಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನೂ ಕರೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಕ ಭೋಮಾರಾಮ್ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಏಕೈಕ ಮಗ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಇದೀಗ ತುರ್ತು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಮಗ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಫಲೋದಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಚಾರಾಮ್ ಭಿಲ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ 9 ವರ್ಷದ ಮಗ ಭೋಮಾರಾಮ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿ, ಬಾಲಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಿರುವುದು ಕೇಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ 1,050 ಅಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಮಟೋಡಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ನೊಳಗೆ ಬಾಲಕನ ನಿಖರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ 1,000 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿದ್ದು, ಭೋಮಾರಾಮ್ ಸುಮಾರು 640 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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