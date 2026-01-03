ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 6 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಬಂದ 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಮಗು ಸಾವು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು 6 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ, ಆಕೆಗೆ ಮುಳುವಾಗಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಮತ್ತು ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 3, 2026 at 6:40 PM IST
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಈ ಘಟನೆಯು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ನಂತರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏತಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲದಂಡಿ ಟೋಲಾದ 24 ವರ್ಷದ ಆಶಾ ಸಂತೋಷ್ ಕಿರಂಗ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಈಕೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಊರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಠಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಅಲದಂಡಿ ಟೋಲಾ ಗ್ರಾಮವು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು 6 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, 9 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ, ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಜನವರಿ 2 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಊರಲ್ಲೂ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಯ್ತು: ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಕೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪೇಠಾದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ರಿಯ ಕಾಳಿ ಅಮ್ಮಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ, ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಆಶಾ ಕಿರಂಗ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ (ಬಿಪಿ) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖಕರ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ಶಿಂಧೆ, "ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಾಯಿ-ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ, ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು: ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 'ನಂಬರ್ ಒನ್' ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಪಥ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗದೆ ಜನರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
