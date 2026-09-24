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ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಡಬಲ್​ ಡೆಕ್ಕರ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್: ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ 9 ಜನ ಸಜೀವ ದಹನ

ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

BUS FIRE GREATER NOIDA
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 8:58 AM IST

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ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ: ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಸ್ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮೂಲಕ ನೋಯ್ಡಾದಿಂದ ಮಹೋಬಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅನೇಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಜಿಗಿದರು.

ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್ (ETV Bharat)

ಬಸ್‌ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಜೇವಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತು. ಬಸ್‌ನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಸಂತಾಪ: ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಮತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀಕರ ದುರಂತ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು: ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿದ ಶಬ್ಧವಾಯಿತು. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗಲೇ ಜನಸಂದಣಿ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸದೇ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಳ್ಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದರು. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಏನೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ, ಹೊರಬರುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು... ಏನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಜನರು ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು... ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜನರಿದ್ದರು, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೆ..."ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಬರಲು ಮುಂದಾದೆವು. ಆದರೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೋ ನಾವು ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BUS FIRE
GREATER NOIDA
YAMUNA EXPRESSWAY
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