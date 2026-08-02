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ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ ಬಣ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

POLICE SEIZED DRUGS and arrested accused
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 2, 2026 at 7:50 PM IST

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ಶಿವಗಂಗೆ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಲೇಥ್​ ಯಂತ್ರದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ​​ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 9 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಆ ಯುವಕ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳಿವು ಈ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಲಯಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೇಥ್​ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಾವು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟಕದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು. ಶೋಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 120 ಗ್ರಾಂ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಮಾಲ್ ಮೊಯಿದೀನ್ ಅವರಿಂದ 580 ಗ್ರಾಂ ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಸಂದೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಏಜೆಂಟರ್​ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ."

"ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಕೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಜಮಾಲ್ ಮೊಯಿದೀನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ, ಉಮರುಲ್ ಜಮೀನ್ ಮತ್ತು ಜಬೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

METHAMPHETAMINE
LATHE WORKSHOP
ಮಾದಕ ವಸ್ತು
POLICE SEIZED DRUGS

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