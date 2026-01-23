ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸಾಗರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿನ 800 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಮೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾಗರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) : ಜ್ಞಾನ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಾಕಾರವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಾಗ್ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅವಳ ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಲಾಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ದೇವೋರಿಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸವೆದುಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇದು ಬಾಗ್ದೇವಿಯ ಅಪರೂಪದ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುಜಿತ್ ಪುರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಶಿಲ್ಪವು ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯು 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದು. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯು ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಬಹು-ಶ್ರೇಣಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ : 'ವೀಣೆಯು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಕ್ಷಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಮಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ : ದೇವಿಯನ್ನು ಹಂಸದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಳಾಗಿ ಅವಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳ ರಕ್ಷಕಿ : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಖಿಲ-ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಮಂಜುಶ್ರೀಯ ಒಡನಾಡಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆಗಳ ರಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳ ರಕ್ಷಕಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತ : 'ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪಂಥೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
