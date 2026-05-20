ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಮಾನ್ಸೂನ್: ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಲು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಸನ್ನದ್ಧ
By PTI
Published : May 20, 2026 at 1:21 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಈ ಬಾರಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ 8 ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಡಿಎಂಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲಂ, ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ, ಆಲಪ್ಪುಳ, ಇಡುಕ್ಕಿ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ತ್ರಿಶೂರ್, ಕೋಯಿಕ್ಕೊಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಎಸ್ಡಿಎಂಎ) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 30 ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಲಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಎಸ್ಡಿಎಂಎ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಕ್ಕೋಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 24×7 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್ಇಒಸಿ) ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂಗಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಡಿಎಂಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಾರಿ ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮೇ 26ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಇದು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಟ 240 ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಾಪಾಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಕ್ಕಣಂನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನ 240 ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೃಹತ್ ತುಕಡಿ ಹೊರಟಿದೆ.
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿನಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನಿಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥಕ್ಕೋಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ 04 ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
