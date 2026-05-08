ಇಂದು ವಿಶ್ವಕತ್ತೆಗಳ ದಿನ: ಡಾ. ರಾಝಿಕ್ ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?; ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ದಿನ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!
Published : May 8, 2026 at 10:05 PM IST
ಜುನಾಗಢ (ಗುಜರಾತ): ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕತ್ತೆಗಳ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 8 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕತ್ತೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಡಾ. ರಾಝಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಶ್ವ ಕತ್ತೆ ದಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾ. ಆರ್ಕ್, ಕತ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಂಶೋಧನೆ ಬಳಿಕ ತಾವು ಕಂಡ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕತ್ತೆ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಕತ್ತೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಹತ್ವ: ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಕತ್ತೆಗಳು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕತ್ತೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂದು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಂದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 40 ರಿಂದ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಕತ್ತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕತ್ತೆಗಳು ಜನರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಇಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು, ನೀರು ತರಲು, ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರನ್ನು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಜೆಲಾಟಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಂತೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದರಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಚೀನಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ಮೂರು ಕತ್ತೆಗಳು: ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೊಲ್ಲ ರಾಣಾ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕತ್ತೆ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಜುನಾಗಢದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಣಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಇಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಕತ್ತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜುನಾಗಢ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜುನಾಗಢದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಾ ಕುಟುಂಬವು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಇದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಕತ್ತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜುನಾಗಢ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಬೆಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂ.: ಇಂದು, ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕತ್ತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ನವಾಬಿ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜುನಾಗಢದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತೆಗಳು ಸಾರಿಗೆಯ ಏಕೈಕ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ನೀರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕತ್ತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು, ಕತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಣಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಭಾರವಾದ ಹೊರುವ ಪ್ರಾಣಿ: ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ ತಾನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಹಠಮಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಗರ್ದಶನವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾಗಿ ತಾನೇ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತೆಗಳು: 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. 2012ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಗಣತಿಯನ್ನು 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಕಾಡು ಕತ್ತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಗುಜರಾತ್; ಕತ್ತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯೆಂದರೆ ಕಾಡು ಕತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಟಲ್ ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿನ್ನಿಗಳು ಲಿಟಲ್ ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 1997 ರಲ್ಲಿ, ಹಿನ್ನಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು 2,940 ಹಿನ್ನಿಗಳನ್ನು ಲಿಟಲ್ ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2015 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 4,451 ಹಿನ್ನಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. 2020 ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ, ಲಿಟಲ್ ರಾನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ನಲ್ಲಿ 6,082 ಹಿನ್ನಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
