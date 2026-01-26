ETV Bharat / bharat

77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ನವದೆಹಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಯೋಧರು!

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ರಿಮೌಂಟ್​ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಳದ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್​ ಪ್ರಾಣಿ ತುಕಡಿಯು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

Animal contingent in the Republic Day parade
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ತುಕಡಿ (IANS)
Published : January 26, 2026 at 4:07 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ರಿಮೌಂಟ್​ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಳದ (RVC), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್​ ಪ್ರಾಣಿ ತುಕಡಿಯು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಪರೇಡ್​ ಸಾರಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಒಂಟೆಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಝನ್ಸ್ಕಾರ್ ಪೋನಿ ತಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳು, ನಾಲ್ಕು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗಿಡುಗಗಳು, ಹತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಳಿಯ ಸೇನಾ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು.

Dog squad in the Republic Day parade
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳ (IANS)

ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಈ ರಚನೆಯು ಸೈನ್ಯದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿತು.

ಲಡಾಖ್‌ನ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ ಒಂಟೆಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೀತ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು 15,000 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಒಂಟೆಗಳು 250 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕನಿಷ್ಠ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳಿಗಿವೆ.

ಮೈನಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಈ ಒಂಟೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲಡಾಖ್​ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರ್ವತ ತಳಿಯಾದ ಝನ್ಸ್ಕಾರ್ ಪೋನಿ ಕುದುರೆಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, 15,000 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

Raptor in the Republic Day parade
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಗಿಡುಗ (IANS)

ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಜತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಕುದುರೆಗಳು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಇವುಗಳು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಹಿಮನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷಿ ದಾಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡುಗಗಳು ತಂಡದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ನವೀನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇವುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವು ಸೇನೆಯ ಸೈಲೆಂಟ್​ ವಾರಿಯರ್ಸ್​: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೇನಾ ನಾಯಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೀರತ್‌ನ ಆರ್‌ವಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ದಳದಿಂದ ಸಾಕಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಪತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕಾವಲು, ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೇನಾ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರರು ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಯುದ್ಧ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸೇನೆಯ ಮುಧೋಳ ಹೌಂಡ್, ರಾಂಪುರ್ ಹೌಂಡ್, ಚಿಪ್ಪಿಪರೈ, ಕೊಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಜಪಾಳ್ಯಂನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು.

