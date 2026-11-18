'ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ': ಬಾಲಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 750 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು!
750 Gram Hairball Removed From Stomach: 'ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ' ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
Published : November 18, 2026 at 12:07 PM IST
ಅನಂತಪುರ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ 750 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂದಲು ನುಂಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಳು. ರಾಯದುರ್ಗದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಲಕಿ, ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೂದಲು ತಿನ್ನುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವುದು (ಇದನ್ನು 'ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ' - Trichophagia ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಗೆ ಅಪರೂಪದ 'ರಾಪುಂಜೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (Rapunzel syndrome) ಇರುವುದು ಕೂಡ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿತು.
ಬಾಲಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ 1.2 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 750 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕೂದಲಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ' (Trichophagia) ಎಂದರೇನು?: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ' ಎನ್ನುವುದು ಕೂದಲು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು 'ರಾಪುಂಜೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೂದಲುಗಳು, ವಿಗ್ಗಳು, ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೇರ್ಬ್ರಷ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದತ್ತಾಂಶವೊಂದರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ಬೇಸರಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರಿವಾದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ' ಇರುವವರಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆಯು, ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಬಲ ಬಯಕೆಗೂ (irresistible urge) ನಡುವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ (ಕೂದಲು ತಿನ್ನುವುದು) ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂದಲು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈಕೋಫೇಜಿಯಾ ಇರುವವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ‘ಟ್ರೈಕೋಬೆಜೋರ್’ (ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ) ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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