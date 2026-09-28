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ಮೊಸಳೆಗಳಿದ್ದ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು 2 ತಾಸು ಹೋರಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪಾರಾದ 72 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ!

ಮೊಸಳೆಗಳು ಇದ್ದ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು 2 ತಾಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಯುವಕರ ಸಾಹಸದಿಂದ 72 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ODISHA OLD WOMAN
ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಾರಾದ ವೃದ್ಧೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 1:56 PM IST

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ಕೇಂದ್ರಪಾರ (ಒಡಿಶಾ): ಇದನ್ನು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನರಭಕ್ಷಕ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇರುವ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ 72 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಸಿ ದಲಾಯಿ, ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಾರಾದ ವೃದ್ಧೆ. ಜಾಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಬಿರುಪಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬಾಲಿಪಟನಾದ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಗಮನಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬದುಕಿದೆ: ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ನದಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆಕೆ ತೀವ್ರ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು, "ನನಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ನದಿಯಿಂದ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೃದ್ಧೆಯ ರಕ್ಷಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಹು ಎಂಬಾತ ಮಾತನಾಡಿ, ವೃದ್ಧೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿದರು ಎಂಬುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅದನ್ನು ಕಂಡವರು ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಓಡಿದಾಗ, ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡೆವು. ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು ಎಂದರು.

ಈಜು ಬಂದ ಕಾರಣ ಆಕೆ ತೇಲಿದರು: ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಸಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಭಿಜಿತ್ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಕೇಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈಜಲು ತಿಳಿದಿದ್ದೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದೆವು. 108ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಂತು. ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು" ಎಂದು ಅಭಿಜಿತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೃದ್ಧೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಪಾರದ ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಿರಾಕರ್ ಪರಿಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ELDERLY WOMAN RESCUED
WOMAN SURVIVAL STORY
ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ
ನದಿ ಪ್ರವಾಹ
ODISHA OLD WOMAN

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